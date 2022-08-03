حسن نصرالله: الصبر على الحصار يساوي الجهاد في سبيل الله

حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الولايات المتحدة واسرائيل من لعبة اضاعة الوقت فيما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية معتبرا ان "الحصار الاقتصادي هو حرب، والصبر عليها هو جهاد"

وأكد زعيم حزب الله اللبناني المدعوم من ايران خلال إحياء الليلة الخامسة من أيام عاشوراء، إن "الضغوط والحصار الأمريكي المتعدد الأوجه هدفه إخضاع شعب المقاومة ودفعه للتخلي عن كل شيء لمصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني".

وأعلن أن"حزب الله ينتظر قرار الدولة اللبنانية حتى يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين بموضوع هبة الفيول"، داعيا المعترضين على الفيول الإيراني أن يأتوا بالفيول والطحين والمازوت من حلفائهم في أمريكا والسعودية والإمارات.

وقال نصر الله: "إن حزب الله سيعطي ملف ترسيم الحدود قليلاً من الوقت، ليرى إلى أين ستذهب الأمور"، مؤكدا أن الحزب سيستمر بمنهجية البحث عن حلول ليعبر لبنان هذه المرحلة ولن يسمح بالحرب الأهلية

وكان الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، أكد عقب لقائه مع الرؤساء الثلاثة في لبنان، الاثنين الماضي، أنه "متفائل جدا للتوصل إلى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة عند العودة إلى بيروت لاستكمال المفاوضات".