حسين الجسمي يغني بالتركية احتفاء بزيارة اردوغان

أهدى المطرب الاماراتي حسين الجسمي الشعب التركي اغنية لها مكانتها في قلب رئيسهم رجب طيب اردوغان، في لفتة اخرى تشير الى الحفاوة البالغة التي استقبلت بها الامارات الرئيس التركي الزائر.

وردد الجسمي باللغة التركية اغنية "كل شيء يذكرني بك" التي رافقت رحلة صعود اردوغان الى السلطة قبل عشرين عاما.

مطربون كثر كاانوا رددوا الاغنية الاثيرة عند اردوغان، لكن النسخة الأبرز تعود للمطربة "معزز أباجي" بحسب وكالة الاناضول.

واكتسبت الاغنية بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، خلال رحلة صعود اردوغان وحزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم في تركيا عام 2002.

وبث الجسمي، عبر قناته في "يوتيوب" مساء الإثنين، مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، يشدو فيه بتلك الأغنية المفعمة بمعاني الحب، ورددها الرئيس أردوغان نفسه في أكثر من مناسبة.

Bana her şey seni hatırlatıyor 🎶

Muhteşem ses ve yorum

Teşekkürler شكرا جزيلا@7sainaljassmi

We look forward to seeing you soon in İstanbul pic.twitter.com/y6WO4EUvP4 — Mehmet Kara (@mehmet_karaist) February 14, 2022

وحملت مقدمة المقطع الغنائي المترافق مع مشاهد تبرز معالم تركيا والإمارات، إهداءً من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي.

وتقول كلماتها: "الذكريات تحيط بي، في كل مكان أبحث فيه هناك، على الرغم من أنني لا أريد أن أفكر فيك، كل شيء يذكرني بك، مشينا معا على هذه الطرق".

كما تقول: "تبلّلنا معًا في المطر الغزير.. في كل الأغاني التي أستمع إليها الآن، كل شيء يذكرني بك.. تلك العيون كالشمس في السماء، كم هو متعب هذا الشوق، نار حبك تشتعل ولا ينتهي حبك، كل شيء يذكرني بك".

وتحظى زيارة أردوغان للإمارات باحتفاء واسع على المستويين الرسمي والشعبي، وهي الأولى منذ عام 2013.

رجب طيب اردوغان

ويرافقه فيها وفد كبير من بين أعضائه وزراء الخارجية، والداخلية، والمالية، والتجارة، والصناعة والتكنولوجيا، والنقل والبنى التحتية، والثقافة والسياحة، والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون عديدة.