"كل شيء يذكرني بك".. حسين الجسمي يغني لاردوغان

في مظهر جديد للحفاوة البالغة التي استقبلت بها الامارات الرئيس التركي الاثنين، أهدى المطرب الاماراتي حسين الجسمي اغنية لها مكانتها في قلب رجب طيب اردوغان ، حيث رافقت رحلة صعوده الى السلطة في البلاد قبل عشرين عاما.

وكان مطربون كثر رددونا اغنية "كل شيء يذكرني بك" الاثيرة عند اردوغان، لكن النسخة الأبرز تعود للمطربة "معزز أباجي" بحسب وكالة الاناضول.

وقالت الوكالة ان الاغنية اكتسبت بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، خلال رحلة صعود اردوغان وحزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم في تركيا عام 2002.

حفاوة بزيارة اردوغان

والأغنية مليئة بمعاني الحب، ورددها الرئيس أردوغان نفسه في أكثر من مناسبة.

وبث الجسمي، عبر قناته في "يوتيوب" مساء الإثنين، مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، يشدو فيه بتلك الأغنية.

وحملت مقدمة المقطع الغنائي المترافق مع مشاهد تبرز معالم تركيا والإمارات، إهداءً من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي.

وتقول كلماتها: "الذكريات تحيط بي، في كل مكان أبحث فيه هناك، على الرغم من أنني لا أريد أن أفكر فيك، كل شيء يذكرني بك، مشينا معا على هذه الطرق".

كما تقول: "تبلّلنا معًا في المطر الغزير.. في كل الأغاني التي أستمع إليها الآن، كل شيء يذكرني بك.. تلك العيون كالشمس في السماء، كم هو متعب هذا الشوق، نار حبك تشتعل ولا ينتهي حبك، كل شيء يذكرني بك".

وتحظى زيارة أردوغان للإمارات باحتفاء واسع على المستويين الرسمي والشعبي، وهي الأولى منذ عام 2013.

رجب طيب اردوغان

ويرافقه فيها وفد كبير من بين أعضائه وزراء الخارجية، والداخلية، والمالية، والتجارة، والصناعة والتكنولوجيا، والنقل والبنى التحتية، والثقافة والسياحة، والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون عديدة.