حسين الشيخ مهاجما دحلان: "إن لم تستحي فقل ما شئت"

كان دحلان شن هجوما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمه بـ”الفشل” خلال مقابلة أجريت معه من مكان إقامته في إمارة أبو ظبي.

شن مسؤول كبير في حركة فتح، هجوما لاذعا على محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة، ردا على انتقادات الأخير للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة “العربية” السعودية.

وكتب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تدويته على حسابه على موقع “تويتر” قاصدا دحلان “من كان سيداً للتنسيق والفساد ونهب المال العام وتدمير غزة والتضحية بحياة خيرة أبنائها، يطل علينا من قصوره الفارهة، بقناع الوطنية المزيف والطهارة والشرف”، وختم التدوينة بالقول “إن لم تستحي فقل ما شئت”.

وكان دحلان، شن هجوما على الرئيس محمود عباس، واتهمه خلاله بـ”الفشل”، وقال خلال المقابلة التي أجريت معه من مكان إقامته في إمارة أبو ظبي، إن الرئيس عباس لم يحقق كل ما وعد به”.

وقال “في عهده تم تكريس الانقسام والتفكك في الداخل الفلسطيني ووصلت الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى حالة مزرية”.

واتهم دحلن الرئيس الفلسطيني بأن همة هو “البقاء في السلطة والتنكيل بمعارضيه”، منتقدا قيام اللجنة المركزية لفتح بفصل ناصر القدوة.

وقد أعلن أنه ينوي من خلال فريقه المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

من أجل ذلك شرع عدد من جماعته بالعودة مؤخرا إلى قطاع غزة، لإجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات، بعد مصالحة عقدها مع حركة حماس، أنهت حقبة الخلاف بينهما، حيث كان الطرفين يكيلان الاتهامات لبعضهم البعض بالمسئولية عن أحداث غزة الدامية عام 2007، التي أسست لمرحلة الانقسام.

من كان سيداً للتنسيق والفساد ونهب المال العام وتدمير غزة والتضحية بحياة خيرة ابنائها يطل علينا من قصوره الفارهة بقناع الوطنية المزيف والطهارة والشرف . ان لم تستحي فقل ما شئت. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 17, 2021

والجدير ذكره أن حركة فتح فصلت دحلان من عضويتها عام 2011، ووجهت له العديد من التهم الجنائية والمالية، ومنذ ذلك الوقت يقيم دحلان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم بمساعدته ماليا.