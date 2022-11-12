حشود عسكرية أوكرانية على جبهة "زابوروجيه"

تعزز القوات الأوكرانية، تواجدها العسكري، في اتجاه مقاطعة زابوروجيه، وتحشد أعدادا كبيرة من قواتها، لشن هجوم كبير على المقاطعة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية تعزيز خطوطها الدفاعية في "زابوروجيه".

وأكد عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن جبهة "زابوروجيه" سوف تكون الوجهة المقبلة للقوات الأوكرانية، في مسائل الهجمات والاستفزازات، وقال: ""نظام كييف يحشد قواته العسكرية على خط الجبهة"

وأشار روغوف، في تصريحات ل"سبوتنك"، إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية، تعمل على نقل قواتها من جبهة خيرسون، باتجاه "زابوروجيه"

وتوقع روغوف، أن تستخدم القوات الأوكرانية أقصى قواتها لإحداث إختراق على خط جبهة "زابوروجيه"، للسيطرة على العديد من المدن والبلدات في المقاطعة، وكذلك الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وبين روغوف، أن القوات العسكرية الروسية، تعمل بشكل كبير على تعزيز الخطوط الدفاعية، في زابوروجيه، لوقف أي تقدم او تختراق للقوات الأوكرانية.

وقال روغوف: "خطة القوات الأوكرانية التي لا تخفيها هي الوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولغي وميليتوبول، بالإضافة إلى أن هناك محورا آخرا للهجوم من خلال نهر دنيبر والاستيلاء على محطة زابوروجي للطاقة النووية".

"غينيتشيسك" عاصمة مؤقتة ل"خيرسون"

من جهة أخرى، ستصبح مدينة غينيتشيسك بشكل مؤقت، العاصمة الإدارية لمقاطعة خيرسون، بحسب ألكسندر فومين، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة المقاطعة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية الانتهاء من نقل قواتها، من مدينة "خيرسون".

وأكد فومين أن جميع السلطات الرئيسية ستتركز في غينيتشيسك، التي تعتبر منتجعا وميناء، وتقع على شواطئ بحر آزوف، جنوب مقاطعة خيرسون مقابل اللسان الرملي "أراباتسكايا ستريلكا".