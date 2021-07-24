حصيلة إصابات قياسية بكورونا في المغرب والجزائر ستنتج "سينوفاك" محليا

سجل المغرب السبت، أعلى حصيلة يومية باصابات كورونا منذ أكثر من 8 أشهر، بينما احصى العراق 65 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، في حين اعلنت الجزائر انها ستنتج محليا لقاح سينوفاك الصيني.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 5494 إصابة و23 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

يمثل أعلى حصيلة يومية تسجلها المملكة منذ أكثر من 8 أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حالات الإصابة الجديدة رفعت إجمالي المصابين إلى 575 ألفا و162 حالة، ضمنها 9559 وفاة، و542 ألفا و78 متعاف من الفيروس.

وكان المغرب سجل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، 6195 إصابة بالفيروس، مثلت آنذاك أعلى حصيلة يومية تسجلها المملكة منذ بدء الجائحة.

ويسجل المغرب منذ أسابيع ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، بعدما كانت البلاد تسير في اتجاه إلغاء القيود المفروضة على التنقل بين المدن، قبل أن تضطر الحكومة لإعادة سن إجراءات جديدة لمنع انتشار الفيروس.

ووصل عدد المستفيدين من التطعيم 21 مليونا و522 ألفا و436 من أصل نحو 36 مليونا في عموم البلاد، كأكبر حملة تطعيم في إفريقيا والعالم العربي.

الى ذلك أفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 65 وفاة و7653 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 8001 مريض.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و543 ألفا و501، منه 18 ألفا و232 وفاة، ومليون و402 ألف و537 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة و485 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 569 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 763.922، منه 9948 وفاة، و746.406 حالة تعافٍ.‎

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة و1256 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1155 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 516 ألفا و949، منه 8155 وفاة، و497 ألفا و965 حالة تعاف.

الجزائر ستنتج سينوفاك

في الغضون، أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر السبت، أن البلاد ستنتج محليا لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا، في وقت يُسجل تسارع في وتيرة تفشي الوباء على الأراضي الجزائرية وفي الدول المجاورة.

وسيكون "سينوفاك" اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتقرر إنتاجه محليا في الجزائر. فقبل أشهر أعلنت الجزائر أنها ستنتج اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" اعتبارا من سبتمبر.

ومنذ بداية الجائحة سجلت الجزائر رسميا 160 ألفا و868 إصابة بكوفيد-19 وأكثر من أربعة آلاف وفاة. والجمعة سجلت البلاد حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بلغت 1350 إصابة، وفق وزارة الصحة.

وبعد نحو ستة أشهر على إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، تقتصر على نحو 10 في المئة نسبة الملقحين ضد كوفيد-19 في البلاد البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.