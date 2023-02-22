حصيلة جديدة لعدد ضحايا الزلزال في تركيا

أعلنت السلطات التركية عن حصيلة جديدة للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في السادس من الشهر الجاري وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ان الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد قد ارتفع إلى 42 ألفًا و310 أشخاص.

واشارت المصادر الى ان 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل اكثر من اسبوعين حيث تضررت 11 ولاية تركية هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس، وملاطية وألازيغ.

وقد اعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي، إن التكتل عازم على حشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم لتركيا وسوريا خلال مؤتمر للمانحين يوم 16 مارس/آذار المقبل، وقال أن الاتحاد الأوروبي قرر تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لتقديم دعم عالمي لتركيا.

واكد ان الأمم المتحدة والمنظمات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقدم الدعم في العديد من المجالات حيث سيعملون على إزالة الآثار السلبية قصيرة المدى وطويلة المدى للزلزال الذي ضرب تركيا وتسبب في فقدان العديد من الأرواح والدمار.

وارسلت 21 دولة في الاتحاد الأوروبي فرق البحث والإنقاذ، وشارك في العملية 1750 شخصا مع 111 كلبا مشيرا الى ان مفوضية الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم الدعم بما في ذلك بناء منازل ومدارس جديدة ومستشفيات ومراكز الرعاية ودور الحضانة.