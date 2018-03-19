حصيلة عملية سيناء: مقتل 22 عسكريا و157 مسلحا

الجيش المصري إن أربعة من جنوده بينهم ضابط قتلوا خلال الأيام الخمسة الماضية

أعلن الجيش المصري الاثنين، مقتل 4 من جنوده بينهم ضابط، إضافة لمقتل 36 مسلحا، في اليوم التاسع والثلاثين للعملية العسكرية ، والتي قال إنها شاملة في أنحاء البلاد وتتركز في شبه جزيرة سيناء.



وفي بيان عسكري متلفز هو السادس عشر من نوعه، كشف الجيش المصري عن ما قال إنها "نتائج مبدئية لخطة المجابهة الشاملة"، التي انطلقت الـ 9 من شباط/فبراير الماضي تحت عنوان "سيناء 2018".



وأشار الجيش المصري إلى أنه "تم القبض على 345 فردا من بينهم عدد من العناصر التكفيرية والمطلوبين أمنيًا"، وفق تعبيره.



وأضاف أن ووفقا للحصيلة الجديدة، يرتفع عدد القتلى إلى 22 عسكريا مصريا و157 مسلحا، وعدد الموقوفين إلى 3177 شخصا، منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.



وأعلن الجيش المصري عملية العسكرية قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، التي بدأت بالخارج في 16 آذار/مارس الجاري، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 كانون ثاني/يناير الماضي لمدة 3 شهور.