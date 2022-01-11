حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا في اسرائيل

سجلت أسرائيل رقما قياسيا آخر لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الثلاثاء.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل ما يقرب من 38 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد المرضى بحالة حرجة 247 مريضا، بزيادة 25 عن اليوم السابق، من بينهم 59 شخصا مربوطون بجهاز أكمو للمساعدة على التنفس.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء المعني بفيروس كورونا في وقت لاحق من اليوم للبحث بخفض مدة الحجر.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة الصحة خلال الاجتماع بتقليص الحجر الصحي الإلزامي للأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، من عشرة إلى سبعة أيام.

يذكر أنه حتى الآن، تلقى ما يقرب من 370.000 مواطن في إسرائيل، ممن تجاوز عمره الستين عاما، جرعة التعزيز الجديدة الخاصبة بلقاح كورونا.