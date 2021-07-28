حضور دولي ضخم في مراسم اداء رئيسي للقسم الدستوري

اكدت اكثر من 70 شخصية اجنبية نيتها حضور مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي للقسم الدستوري رئيسا للبلاد

وقال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، علي رضا سليمي لوكالة انباء فارس أن العدد يتزايد سريعا، معتبرا أن "حضور هذا العدد في مراسم أداء اليمين منقطع النظير"

واضاف ان الحفل سيشهد اداء مندوبين يمثلون "دولا كانت علاقاتنا معها فاترة خلال الفترة الماضية". من دون تسمية تلك الدول.

لافتا إلى أن الحفل الرسمي سوف يشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي كورونا، وأنه تم إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.

هذا ومن المقرر أن يقدم رئيسي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان بنفس اليوم. وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 62% من أصوات الناخبين

