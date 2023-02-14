حظر السيارات العاملة بالوقود في اوروبا اعتبارا من 2035

صادق البرلمان الاوروبي الثلاثاء، على تشريع يحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي (العاملة بالبنزين والديزل)، وذلك بحلول العام 2035.

وكانت دول الاتحاد اقرت في وقت سابق هذا التشريع، لكن مصادقة البرلمان الاوروبي ازال آخر العراقيل التي كانت تحول دون تحويله الى قانون ملزم.

وتمت المصادقة على القانون بواقع 340 صوتا لصالحه في مقابل معارضة 279 وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

وطالما عارضت الاكثرية المحافظة في البرلمان الخطوة التي دافع مؤيدوها انها ستمنح مصنعي السيارات الاوروبيين مهلة كافية للانتقال الى انتاج سيارات كهربائية لا تصدر انبعاثات كما هي الحال في السيارات التقليدية.

ومن شأن هذا القانون ان يدعم توجه الاتحاد الى تحقيق “الحياد المناخي” في الاقتصاد بحلول 2050 مع صافي صفر من الانبعاثات التي تسهم في مفاقمة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن المقرر ان تطرح الصين بحلول نهاية العام الجاري اكثر من 80 نموذجا من السيارات الكهربائية في الاسواق العالمية، وهو الامر الذي حذر نائب رئيس الاتحاد فرانس تيمرمانس النواب منه تبعاته على المنتجين الاوروبيين.

🚗 European Parliament approved a law to phase out combustion engine cars by 2035, forcing automakers to cut 100% of CO2 emissions from new cars sold. Resulting in the ban of fossil fuel-powered vehicles in the 27-country bloc.#ManakSolicitors #EU #EULaw #Cars #Transportation pic.twitter.com/OkXIDLjH9i — Manak Solicitors (@ManakSolicitors) February 14, 2023

وقال تيمرمانس ان تلك النماذج تطرح تحديا امام صناعة السيارات الاوروبية و"لا نريد التخلي عن تلك الصناعة الأساسية لدخلاء”.

وجادل معارضو التشريع بان وقف انتاج السيارات التقليدية سيجعل مئات آلاف الوظائف في خطر.

واقترح النائب ينس جيزكي، من حزب الشعب الأوروبي (اليمين الوسط) ترك السوق ليحدد "التكنولوجيا الأفضل لتحقيق أهدافنا”، معتبر كذلك ان الحجج القائلة بأن السيارات الكهربائية أقل كلفة باتت “باطلة” في ظل أزمة اسعار الطاقة.

كما ساق معارضو التشريع معضلة تتعلق ببطاريات السيارات الكهربائية، والتي يجري تصنيعها من قبل منافسين في دول منها الولايات المتحدة، لكن تيمرمانس اعتبر أنه سيجري التغلب على هذه العقبة بفضل الاستثمار المدعوم من الاتحاد الأوروبي.