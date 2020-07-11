حظر الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

جاء في القرار "توقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه (نحو 19 دولارا) ولا تزيد عن ألف جنيه (62,5 دولارا) على المخالف أو على الولي الطبيعي له حال عدم تجاوزه الثمانية عشر عاما".

صادرت السلطات في محافظة الاسكندرية الساحلية شمال مصر 99 طائرة ورقية الجمعة، غداة قرار بحظر استخدامها على كورنيش المدينة "حفاظا على سلامة المواطنين".

ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية على موقعها الالكتروني "نفذت أحياء الاسكندرية حملة مكبرة بطريق الكورنيش لمنع استخدام الطائرات الورقية، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على سلامة المواطنين".

وأضافت الصحيفة "أسفرت الحملة عن التحفظ على 99 طائرة ورقية، تنفيذا لقرار المحافظ، فيما جرى توقيع غرامات على خمسة أشخاص من أصحابها".

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الاسكندرية على موقع فيسبوك الخميس قرارا بـ"حظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش حفاظا على سلامة المواطنين بعد وقوع عدد من الحوادث".

وجاء في القرار "توقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه (نحو 19 دولارا) ولا تزيد عن ألف جنيه (62,5 دولارا) على المخالف أو على الولي الطبيعي له حال عدم تجاوزه الثمانية عشر عاما".

ومنذ فرضت مصر إغلاقا وحظر تجول ليليا لاحتواء جائحة كوفيد-19، لجأ الأطفال والشباب في المحافظات المختلفة إلى وسائل الترفيه التقليدية، وضمنها الألعاب التراثية القديمة مثل الطائرات الورقية، لكسر الملل.

وتنتشر في سماء العاصمة منذ آذار/مارس الطائرات الورقية بأشكال ورسوم وألوان جديدة، ويقوم الأطفال والشباب باللهو بها من فوق أسطح المنازل، ما قد يعرض بعضهم لخطر السقوط أحيانا.

ونشر موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية الجمعة أن "الأجهزة الأمنية المعنية بالقاهرة، قامت بتوجيه حملات لضبط مُصنعي وحائزي وتجار الطائرات الورقية لما تُمثله من خطورة على حياة الأطفال والشباب أثناء اللهو بها".

وأضاف "أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 369 طائرة".

ومنذ منتصف حزيران/يونيو، أعادت الحكومة فتح البلاد تدريجا استعدادا للعودة إلى الحياة الطبيعية مع إبقاء التدابير الوقائية ضد الوباء.

وسجلت مصر حتى الآن، بحسب احصاءات وزارة الصحة، أكثر من 80,000 إصابة بكوفيد-19 بينها نحو 4,000 وفاة.

