حظر تجوال ليلي على غير الملقحين في لبنان

بهدف الحد من تفشي الفيروس خلال فترة احتفالات عيد الميلاد، أعلنت السلطات اللبنانية مساء الجمعة، فرض حظر تجوال ليلي على غير الملقحين ضد كورونا.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بياانه انه سيتم "فرض حظر تجول على غير الملقحين ضد كورونا، بدءا من 17 ديسمبر/كانون أول الجاري، وحتى 9 يناير/كانون ثان المقبل".

وأفاد البيان بأن "حظر التجوال سيمتد من الساعة 7 مساء (17:00 ت.غ) وحتى 6 صباحا (4:00 ت.غ)".

وأوضح أن "القرار يستثنى منه الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات، أو الذين أجروا فحص مخبري وجاءت نتيجته سلبية خلال 48 ساعة، أو الأطفال دون الـ12 عاما".

ويحتفل المسيحيون في لبنان والعالم بعيد الميلاد المجيد، في 25 ديسمبر (وفق التقويم الغربي) و7 يناير (وفق التقويم الشرقي).

ومؤخراً حذر مسؤولون لبنانيون، من تدهور القطاع الصحي وضعف التجهيزات في المستشفيات، تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفق بيانات وزارة الصحة، بلغت نسبة الملقحين بجرعة واحدة 39 بالمئة، والملقحين بجرعتين 34 بالمئة، والملقحين بثلاث جرعات 10 بالمئة، من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 7 ملايين نسمة.

وحتى الجمعة، سجل لبنان إجمالا 697 ألفا و774 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 آلاف و912 وفاة، و646 ألفا و262 حالة تعاف.‎