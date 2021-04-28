حفتر يتراجع ومستعد لاستقبال حكومة الدبيبة

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن ملابسات عدم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي، فيما أعلنت القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر استعدادها لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مؤكدة أن مناطق شرق البلاد يسودها الأمان.



ورأى الدبيبة أن عدم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي كان بسبب وجود "من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا".

الدبيبة يحمل حفتر مسؤولية الانقسام

ولفت الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري إلى أنه "كان من المفترض عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في بنغازي الحبيبة، المدينة التي تسكن قلوب الليبيين جميعا. جناح الوطن الذي لا يحلق بدونه"، مضيفا في هذا الصدد قوله:"من هذا المنبر أحي أهلنا في مدينتنا بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا جدا".

وشدد رئيس حكومة الودة الوطنية الليبية على أنهم لن يسمحوا لما وصفها ببعض العقبات البسيطة أن "تحول دون خدمة كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات التي يمر بها أهلنا، سواء كانت تحديات معيشية أو تنموية مهما كبرت أو صغرت".

ورأى الدبيبة أن هناك "من لم يستوعب بعد أن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على جمع شتات الليبيين، وتأسيس دولة حقيقية تحفظ عزتنا وكرامتنا"، مشددا على أن مثل هذا الهدف لا يتحقق إلا بنبذ الخلاف والتسامي فوق الجرح والتصرف بحكمة وفق المصلحة العليا للوطن.

الحكومة تمثل كل الليبيين

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى ضرورة توحيد "الأفكار والعقول حول مبدأ تجاوز الماضي"، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية "التي تمثل كل الليبيين، معنية بحل مشاكلهم في كل المدن والقرى دون استثناء".

يشار إلى أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، كان أعلن أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده بمدينة بنغازي يوم الإثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

حفتر يتراجع ومستعد لاستقبال الحكومة

وفيما لم يكشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الأسباب وراء تأجيل هذا الاجتماع، عزا مصدر أمني في مطار بنينا منع هبوط طائرة في مطار بنينا، كانت مرسلة من طرابلس للتحضير للاجتماع، بوجود مسلحين على متنها.

ولاحقا أعلنت القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أنها مستعدة لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشددة على أن "الأمن يسود شرق ليبيا"، نافية بشكل قاطع الأنباء التي تقول عكس ذلك في بعض وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتاعي.