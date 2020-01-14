حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار في ليبيا

ذكرت تقارير إعلامية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن خليفة حفتر، قائد المليشيات المعادية للحكومة المعترف بها دولياً، غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت محطات تلفزيونية عربية متعاطفة مع المليشيات بأن حفتر والوفد المرافق له غادروا موسكو اليوم الثلاثاء دون التوقيع على الاتفاق.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة المرصد الليبية المقربة من حفتر هذا النبأ، قائلة إن “المشير خليفة حفتر والوفد المرافق له غادروا موسكو فعلًا بوقت سابق من هذه الليلة ولن يكون هناك توقيع على أي وثيقة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أن حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة. فيما ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء. (د ب أ)