إطلاق صواريخ "كورنيت" الروسية من عربة " Cougar " الإماراتية في ليبيا

قال الخبير العسكري الروسي، يوري لامين، إن منصة لصواريخ "كورنيت – إي" الروسية الصنع تم تركيبها على سقف عربة "Cougar" من تصنيع شركة Streit Group" الإماراتية الكندية.

وأوضح الخبير لامين أن منظومة "كورنيت – إي" الروسية المضادة للدبابات اشترتها السلطات الليبية في عهد العقيد معمر القذافي. وكان الخبراء الأجانب قد رصدوا استخدامها من قبل الطرفين المتنازعين في الحرب الليبية منذ عام 2011.

وبشأن منصة "كورنيت – إي" المركبة على عربة "Cougar" قال الخبير الروسي إن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تتلقى دعما عسكريا، بما في ذلك المدرعات الخفيفة، من مصر والإمارات العربية، في حربها ضد الإرهابيين.

وأوضح أن منتجات شركة "Streit Group"، بما في ذلك عربات "Cougar" و"Spartan" المدرعتين بدأت تورد، حسب المعلومات الواردة من فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إلى ليبيا منذ عام 2012 حيث كانت وزارة الداخلية الليبية تتسلمها.

وتستمر تلك المعونات العسكرية إلى الآن. ويبدو أن المدرعات ينتجها أحد المصانع في الإمارات العربية حيث تتمركز القدرات الإنتاجية الرئيسية لشركة "Streit Group" الإماراتية الكندية.

روسيسكايا غازيتا