حفل اسرائيلي للرقص والخمور في مسجد فلسطيني

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والمسلمين بشكل عام، بعد ان امتلأ سجلها بعمليات القتل والتهجير والحصار، حيث اعلنت عن حفل راقص في احد المساجد التاريخية في منطقة بئر السبع وهو ما اثار غضب وحفيظة الفلسطينيين

واعتبرت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في بيان اليوم الجمعة إن "هذا انتهاك خطير للمقدسات لن يفلح في طمس معالم المسجد وهويته الإسلامية واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وأكد : لن تفلح سياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في العبث بمعالم الأرض وتغيير حقائق التاريخ، وندعو شعبنا وقواه الحية إلى التصدي لهذه الانتهاكات الصهيونية، وحماية أرضه ومقدساته بكل الوسائل".

من جهتها دعت التوجيه العليا لعرب النقب لإقامة الصلاة في المسجد المنتهك وقالت "ردًا على إقامة حفل موسيقي بحرم مسجد بئر السبع، فإننا ندعو إلى إقامة صلاة غدًا الجمعة الأول من يوليو في حرم المسجد".

وكانت بلدية الاحتلال في بئر السبع قد أعلنت عن إقامة مهرجان غنائي "مهرجان الخمور" بمسجد بئر السبع حيث يستضيف المهرجان مغنيين وراقصين وعروض فنية برعاية شركة "اتجاهات" خلال أيام الإثنين من شهري حزيران وتموز هذا العام.