حفل تكريمي مهيب لكلاب بريطانيا الأبطال

تم تأسيس جائزة ديكين من قبل جمعية "بي دي إس أيه" الخيرية للحيوانات

اصطفت ثلّة من الكلاب إلى جانب قط وحصان وحمامة أمام قادة الجيش البريطاني للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس جائزة ديكين، التي تشمل أرفع وسام يمنح للحيوانات الأبطال.

ويعادل الوسام ميدالية صليب فيكتوريا من حيث القيمة المعنوية، وهو أسمى وأرفع وسام يمكن أن يتسلمه أي فرد بشري في القوات المسلحة في بريطانيا.

وبين الذين تجمعوا في متحف الحرب الأسطوري في لندن الخميس الماضي كان الكلب مالي، وهو الحاصل الوحيد على الوسام بين من ماتوا من أقرانه، حيث ناله تكريما على خدمته الاستثنائية في أفغانستان.

وحمل الكلب البطل ميداليته البرونزية، المنقوش عليها ضمن إكليل من الغار "من أجل الشجاعة" و"نحن نخدم أيضا".

وأقيم هذا الحدث لتكريم جميع الحيوانات التي تخدم أيضا في القوات المسلحة البريطانية.

وتم تأسيس جائزة ديكين من قبل جمعية "بي دي إس أيه" الخيرية للحيوانات للاعتراف رسميا بفضل حيوانات أنقذت أرواح البشر، إذ منحت لـ72 حيوانا منذ إعلانها.

وحتى الآن، حصل 34 كلبا و32 حمامة و4 خيول وقط واحد على هذا الوسام الرفيع.