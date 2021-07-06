"حقوق الانسان" تتابع قضية وفاة فلسطيني في سجون حماس

اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الفلسطينية اليوم الثلاثاء، “إنها تتابع حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل 41 عامًا، من النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، والموقوف منذ 9/3/2020، في سجون حركة حماس التي تسيطر على غزة

حماس اهملت علاج الضحية

ووفق توثيقات الهيئة، “فإنه بتاريخ 30/6/2021 وعند الساعة 7:30 صباحًا ساءت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى وتم إجراء عملية إنعاش قلبي له، وأدخل على إثرها إلى قسم العناية المركزة، وبعد يومين خرج منها وبقي تحت الملاحظة، ولم تتم إعادته إلى مركز الإصلاح، وبتاريخ 5/7/2021 صباحًا أدخل إلى العناية المكثفة مرة أخرى في مستشفى شهداء الأقصى، وعند الساعة العاشرة مساء ذات اليوم، أُعلن عن وفاته داخل المستشفى”.

متابعة تشريح الجثة

وأشارت الهيئة إلى أن طبيبها المنتدب من طرف العائلة يتابع عملية تشريح الجثة، وستصدر بيانًا تفصيليًا بتلك الحالة.

وقالت الشرطة في قطاع غزة الليلة الماضية، “إن نوفل توفي بعد أن نقل للمستشفى وأجريت له عملية جراحية بفعل معاناته من عدة أمراض”.