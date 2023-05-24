حقيقة اعتلاء سيدة لمنبر إمامة مسجد القرويين في فاس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بادانة واستنكار الانباء والصور التي تحدثت واظهرت سيدة سافرة (بلا حجاب) منبر الامامة مسجد القرويين في مدينة فاس المغربية

وظهرت سيدة تعتلي المنبر على يمينها شيخ يبدو وكانه امام مسجد وحولها وامامها عدة نساء غالبيتهن غير محجبات وهو ما دفع وفق موقع كيفاش المغربي لطرح عدة تساؤلات اجاب عنها الناشط المحامي والحقوقي، نوفل البعمري الذي كتب توضيحات بشان الصور المتداولة، نافيا ان يكون الحدث وقع في مسجد القرويين بل في زاوية عبد القادر الفاسي الفهري



واشار الى انه تواصل مع السيدة التي ظهرت في المنشورات وقال عنها انها "امرأة مناضلة حقوقية ومحترمة .. شخصيا لي معرفة شخصية بها لا يمكن أن تسمح لنفسها بالاساءة لأي دين فما بالنا بالإسلام”.

واوضح الناشط الحقوقي المغربي انها كانت تجلس على كرسي مرتفع لالقاء المحاضرات وليس منبرا كما تحدث البعض وروج لتلك الفكرة ، وكانت تلقي محاضرة امام حضور من أجانب أو مغاربة ممن يتوافدون على الزاوية باستمرار وفي مناسبات عدة” وختم بالقول ان الامر لا يتعلق بخطبة بل بمداخلة قدمتها تحت عنوان حقوق "الانسان والتراث”.

