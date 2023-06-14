حقيقة نقل الرئيس محمود عباس للمشفى خلال زيارته بكين

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تحدث مغردون نقلا عما وصفوها بتقارير اعلامية صينية عن اصابة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأزمة صحية خلال زيارته الى الصين ونقله بشكل عاجل الى احد مشفيات العاصمة بكين

ولكن العديد من المقربين من مؤسسات السلطة الفلسطينية والعاملين فيها سارعو الى نفي تلك الانباء واعتبارها مفبركة وهدفها التشويش على زيارة الرئيس الفلسطيني الذي انهى بشكل طبيعي اجتماعه بالرئيس الصيني جي بينغ

التقارير التي تحدثت عن اصابة عباس بوعكة صحية نسبت تلك الاخبار الى وكالة انباء شينخوا الرسمية الصينية وقالو ان عباس نقل الى مشفى في بكين بعد نقص الاوكسجين عنده وتباطؤ في ضربات القلب وذلك بعد وصوله الى بكين بساعات

الا ان عماد الدريملي مسؤول وكالة انباء الصين "شينخوا" في فلسطين نفى أن تكون الوكالة قد نقلت اي خبر له علاقة بصحة الرئيس محمود عباس.

وبدأ الرئيس محمود عباس زيارة الى بكين حيث اتفق ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ على إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين، ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ان عباس أعرب عن تقديره لموافقة الصين على انضمام دولة فلسطين كشريك حوار في منطقة شنغهاي للتعاون، في انتظار موافقة باقي الدول الأعضاء، وقال إن دولة فلسطين تتطلع لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتفعيل آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وتشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين

بدوره، قال الرئيس الصيني إن إقامة الشراكة الاستراتيجية ستكون معلما هاما في العلاقات الثنائية التي تُبنى على الإنجازات السابقة وتتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا، مضيفا أن الصين ستستغل هذه الفرصة للعمل مع فلسطين لدفع الصداقة الثنائية والتعاون في جميع المجالات حسب ما نقلت وكالة انباء وفا