حكام قطر والمغرب والكويت يتواصلون مع ملك الأردن

أجرى حكام قطر والمغرب والكويت اليوم الأحد اتصالات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، على خلفية أنباء عن مؤامرة فاشلة في المملكة الهاشمية.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال المكالمة أعرب للملك الأردني عبد الله عن "دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالته من أجل حفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق"

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع أخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب سموه خلاله عن دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالته من أجل حفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق.#قنا pic.twitter.com/27uByAJfR7 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 4, 2021

بدوره، ذكر الديوان الملكي المغربي في بلاغ أن الملك محمد السادس اطمأن في المكالمة مع العاهل الأردني على الأوضاع في المملكة الهاشمية، بناء على المعطيات التي تقاسمها معه الملك عبد الله.

وأشار البلاغ إلى أن الملك محمد السادس جدد خلال المكالمة "تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار".

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الدولة، نواف الأحمد الجابر الصباح، في اتصاله مع الملك عبد الله "جدد وقوف الكويت الى جانب المملكة وتأييدها للإجراءات التي اتخذت للحفاظ على أمن واستقرار المملكة"

حضرة صاحب السمو أميرالبلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يجري اتصالا هاتفيا باخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكةhttps://t.co/13jyGxD2qj#كويت #كونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 4, 2021

وأعلن الأردن مساء أمس عن سلسلة اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وأشخاصا آخرين إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن، يوسف أحمد الحنيطي، اللوم على ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين في ممارسة أنشطة "توظف لاستهداف أمن البلاد".

وأكد الأمير حمزة أنه وضع قيد الإقامة الجبرية، مشددا على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة