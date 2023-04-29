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حكم بالسجن المؤبد على الإعلامي المصري معتز مطر

تاريخ النشر: 29 نيسان / أبريل 2023 - 04:23
حكم بالسجن المؤبد على الإعلامي المصري معتز مطر

قضت محكمة مصرية السبت، بالسجن المؤبد على الاعلامي المعارض معتز مطر بعد ادانته بتهمة الارهاب. 

وقالت وسائل اعلام مصرية ان الدائرة الثانية إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا ادانت مطر واربعة اشخاص اخرين بتهم من بينها "قيادة جماعة إرهابية" و"وضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة".

 

كلمات دالة:معتز مطرمصر

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