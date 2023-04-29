حكم بالسجن المؤبد على الإعلامي المصري معتز مطر

حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق ..

والله لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها .. لكنها تجاوزت ال 70 على اي حال .. وكل التهمة الحقيقية " كلمة الحق " او هكذا ازعم ..

الله غالب pic.twitter.com/BIVblf6XNg