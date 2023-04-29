حكم بالسجن المؤبد على الإعلامي المصري معتز مطر

قضت محكمة مصرية السبت، بالسجن المؤبد على الاعلامي المعارض معتز مطر بعد ادانته بتهمة الارهاب.
وقالت وسائل اعلام مصرية ان الدائرة الثانية إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا ادانت مطر واربعة اشخاص اخرين بتهم من بينها "قيادة جماعة إرهابية" و"وضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة".
حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق ..— معتز مطر (@moatazmatar) April 29, 2023
والله لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها .. لكنها تجاوزت ال 70 على اي حال .. وكل التهمة الحقيقية " كلمة الحق " او هكذا ازعم ..
الله غالب pic.twitter.com/BIVblf6XNg
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