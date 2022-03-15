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معتز مطر: استقبال اردوغان للرئيس الاسرائيلي عار وخيانة

منشور 15 آذار / مارس 2022 - 09:22
معتز مطر
معتز مطر

شن الاعلامي المصري المعارض معتز مطر هجوما كاسحا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي استقبل رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي إسحاق هرتصوغ

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ودان مطر ما قامت به تركيا واكد ان لو والده قام بهذه الفعلة لادانه وادانها

واشار في فيديو انه لا يقبل التطبيع باي شكل ما

 

وقال انه خرج من تركيا بسبب تغيير سياستها ولن يقبل التطبيع واشار الى ان اردوغان يطمع في الغاز في المتوسط وهو ذات السبب الذي دفع تركيا ايضا للتطبيع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

واكد ان التطبيع عار وخيانه بغض النظر عم من يقوم به واشاد بالمعارضين الذين وقفوا ضد الزيارة 

كلمات دالة:معتز مطراردوغانتركياالتطبيع

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