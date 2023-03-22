بتهمة الذم والقدح.. حكم بالسجن على شقيقة وزير المياه الاردني

قضت محكمة اردنية الاربعاء، بالسجن لمدة ثلاثة اشهر على شقيقة وزير المياه الحالي محمد النجار، بعد ادانتها بتهمة الذم والقدح، على خلفية "اهانتها" الشعب الاردني خلال مداخلة اذاعية في حزيران/يونيو العام الماضي.

وقال موقع "عمون" الاخباري ان محكمة جزاء صلح عمان اصدرت حكما بالسجن ثلاثة اشهر على شقيقة الوزير بعد ادانتها بتهمة القدح والذم، لكنها قضت بعدم مسؤوليتها عن تهمة إثارة الفتن.

والحكم قابل للاستبدال بالغرامة المالية في حال موافقة القاضي على ذلك.

واوضح الموقع ان 21 شخصا كانوا رفعوا قضايا ضد السيدة التي لم يكشف عن اسمها، يتهمونها فيها باهانة الشعب الاردني عبر مداخلة لها في برنامج اذاعي دافعت فيها عن شقيقها الوزير في مواجهة الانتقادات لادائه.

ونسب اليها وصفها خلال المداخلة، منتقدي شقيقها الوزير من الاردنيين بانهم فاقدون للاخلاق والمبادئ وحس المسؤولية "شعب ما بستحي عحالو..قليل حياء"، بحسب ما ذكره موقع "خبرني".

وقال الموقع انها دافعت في مداخلتها كذلك عن جهود المسؤولين والوزراء الذين قالت انهم مؤهلون بشهادات وسير ذاتية مهمة ويحملون على عاتقهم مسؤوليات واعباء صعبة "الله يعينهم على المسؤولية".

واعتبرت من يشتكون وينتقدون اداء المسؤولين بانهم "شعب يستاهل الكندرة ويندعس عراسه".

وجاءت المداخلة التي اثارت غضبا واسعا بعد جدل كان اعقب تصريحا للوزير قال فيه "أن لا أحد سيموت من العطش في الأردن"، وذلك لتبرير اتفاقيات واجراءات غير شعبية لجات اليها الحكومة بهدف ايجاد حلول للازمة المائية في المملكة.

ويعد الاردن ثاني افقر بلد في العالم من حيث الموارد المائية.