حكومة الوفاق تحتج لدى باريس بشأن تحليق طائرتين فرنسيتين فوق مصراتة

تُتهم فرنسا إلى جانب مصر والإمارات وروسيا بدعم قوات المشير حفتر، في نفس الوقت الذي تُتهم فيه تركيا بتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق.

احتجت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة الأربعاء لدى فرنسا من تحليق طائرتين في سماء مدينة مصراتة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في بيان صحافي "انزعاجها وتسجيل احتجاجها لدى الجانب الفرنسي من تواجد طائرة (رافال) وطائرة (تزويد وقود) في سماء مدينة مصراتة ومنطقة أبوقرين دون أخذ الأذونات اللازمة من السلطات المحلية".

ولم يوضح البيان تفاصيل إضافية عن الواقعة وتاريخ حدوثها.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نظيرتها الفرنسية أكدت أنها ستتواصل مع وزارة الدفاع الفرنسية وستبلغ طرابلس بخلفيات الموضوع ونتائجها.

تقع بلدة أبو قرين على بعد 120 كلم جنوب مصراتة تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني.

وتُتهم فرنسا إلى جانب مصر والإمارات وروسيا بدعم قوات المشير حفتر، في نفس الوقت الذي تُتهم فيه تركيا بتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق.

وتشهد البلدة اشتباكات عنيفة بشكل متواصل منذ مطلع العام الجاري، حيث تحاول القوات الموالية للمشير خليفة حفتر عبر السيطرة عليها التقدم صوب مصراتة ثالث أكبر مدن ليبيا.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.

وبحسب الأمم المتحدة، قُتل المئات وشُرد أكثر من 200 ألف شخص منذ بدأ حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في نيسان/أبريل 2019.

