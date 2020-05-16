حكومة الوفاق تعلن تدمير منظومة دفاع جوي روسية تحوزها قوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية مساء السبت، عن تدمير منظومة دفاع جوي روسية فور وصولها إلى قاعدة “الوطية” الجوية التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب “قواتنا البطلة تنجح في تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير قبل قليل فور وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية”.

وتداول نشطاء مقربون من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لوصول منظومة الدفاع الجوي الروسية لقاعدة الوطية الجوية.

وشن سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، منذ بداية مايو/ أيار الجاري، 57 غارة استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها “بركان الغضب”.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت حكومة الوفاق أن “الوطية” أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار “قاعدة الخادم” بالمرج (شرق).

و”الوطية” آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيات حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوما تهديدا قويا على مدن الساحل الغربي.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامه علي السبت، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين جراء سقوط قذائف على المبيت الداخلي في منطقتي الفرناج والكريمية بالعاصمة طرابلس.

وقال علي “سقط قتيلان في منطقة الفرناج وجرح اثنان أيضاً بذات المنطقة نتيجة تعرضها لقذائف صاروخية كالتي تطلقها منذ مدة قوات حفتر على طرابلس”.

وأضاف “أحد القتيلين احترق داخل سيارته التي أصيبت بشظايا، وتم إخراجه منها ونقله الى مستشفى طرابلس الجامعي”.

وأفاد المتحدث بإصابة سيارة تابعة لجهاز الإسعاف بشظايا أثناء محاولة فريق الإنقاذ إخراج العائلات من المبيت الداخلي بالفرناج، مشيراً إلى أن الفريق يحاول إخراج العائلات العالقة.

وفي منطقة الكريمية جنوب طرابلس، أكد علي سقوط جريحين آخرين نتيجة تعرض المنطقة لقذائف أخرى، ما أدى أيضآ لاشتعال نيران في مصنع بلاستيك وعدة مزارع لم تتم السيطرة عليها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وطالب المتحدث باسم جهاز الإسعاف من يملكون عربات جر صهاريج المياه بدعم فرق الدفاع المدني من أجل إطفاء الحريق.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات خليفة حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.