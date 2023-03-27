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حكومة ميقاتي تتراجع عن تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 11:45
حكومة لبنان تتراجع عن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي
حكومة لبنان تتراجع عن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي

تراجعت حكومة تسيير الاعمال اللبنانية التي يقودها نجيب ميقاتي عن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، بعد أن أدى هذا القرار إلى انقسام كبير في البلاد.

وجاء قرار الحكومة بعد الانقسام في الشارع اللبناني الذي رفض غالبيته قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، وقالت الحكومة انه سيعاد العمل به ابتداء من ليل الأربعاء الخميس.

وعلى اثر الانقسام بين منطقة واخرى فقد دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى اجتماع وزاري عاجل لبحث القضية وقال انه لم يكن في نيته التحدي والمناكفة ولا هو من هواتها "ولم أكن يوما من هواة التعدي على مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية والتطاول عليها".

 

 

واشار الى مساعيه لاخراج البلاد "من العتمة والعوز والعزلة"، وقال ميقاتي ان قرار الاستمرار بالعمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان جاء بناءا على مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين، وكان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر علما أن هذا القرار اتخذ مرارا في السابق".

 

 

وقال ميقاتي ان "مجلس الوزراء قرّر الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أي تعديل في الوقت الحاضر، وتقرر اعتماد التوقيت الصيفي ابتداء من ليل الأربعاء - الخميس".

 


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