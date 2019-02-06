البحريني حكيم العريبي قد يظل سجينا في تايلاند لأشهر

هل تسلم تايلاند العريبي في نهاية الأمر؟

قال مسؤول تايلاندي الأربعاء إن لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي اعتقلته تايلاند أثناء وجوده في عطلة قد يبقى في السجن "لعدة أشهر أخرى" بينما تتخذ المحكمة قرارا بشأن طلب لتسليمه قدمته البحرين.

وقال ترامف جاليتشاندرا المتحدث باسم مكتب المدعي العام في تايلاند إن المحكمة التي تنظر في القضية ستحتاج ما بين شهرين وثلاثة أشهر لإصدار حكمها بعد الجلسة المقبلة التي تعقد أواخر نيسان/ أبريل.

وأضاف أن العديد من العوامل قد تؤثر على القضية التي ستستمر إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة يوم 24 آذار/ مارس.

في وقت سابق، أكّدت البحرين إصرارها على تسلم العريبي، المحتجز في تايلاند لتنفيذ حكم قضائي بالسجن عشر سنوات على خلفية "قضية إرهابية".

وشددت البحرين على رفضها "التدخل" في شؤونها، في وقت سلم فيه قائد منتخب أستراليا السابق كريغ فوستر الاتحاد الدولي (فيفا) عريضة تطالب بإطلاق سراحه.

وقال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان: "تجري حالياً الإجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، ثم التمييز، التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني".

وكالات