حلفاء اردوغان يشيدون باجهزة الامن بعد قمع مظاهرات نسائية

ثمن مؤيدون وموالون للرئيس التركي رجب طيب اردوغان قمع الشرطة التركية لاحتجاجاتٍ نسائية في مدينة أضنة الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا قبل أيام، وخاطبو رجال الشرطة بعبارة "سلمت اياديكم"

موالون لاردوغان يؤيدون القمع



تحوّلت احتجاجات نسائية في مدينة أضنة التركية، قمعتها السلطات الأمنية، إلى موضع جدلٍ ليس بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والأحزاب التي تعارضه فقط، وإنما بين حليفه في حزب "الحركة القومية" اليميني أيضاً.

فعلى الرغم من أن عمر تشليك المتحدّث الرسمي باسم الحزب الحاكم، اعتبر أن العنف الذي استخدمته الشرطة بحق النساء المحتجات والرجال الذين شاركوا في تظاهرتهم لا يعد "مقبولاً"، إلا أن دولت بهجلي الذي يقود حزب "الحركة القومية" أشاد بجهود الشرطة وقال لهم في كلمةٍ مصوّرة: "سُلِمت يداكم".

حليف أردوغان يشكر الشرطة على استخدام العنـ ف ضد النساء!

شاهد الفيديو👇👇 pic.twitter.com/UPU0sQ451w — Turkey Now - تركيا الآن (@turkeynownews) March 23, 2022



اوغلو: من امركم بقمع النساء

وتساءل داوود أوغلو الذي يقود حزب "المستقبل" منذ استقالته من الحزب الحاكم في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" عن المسؤول الذي أمر عناصر الشرطة باستخدام العنف بحق المشاركات والمشاركين في احتجاجات أضنة التي شهدتها المدينة مؤخراً، كما أن عمر جرجرلي أوغلو، النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وهو شخصية نافذة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا تساءل كذلك في تغريدة بالقول: "ألا يمكن أن تخضع هذه المشاهد للمساءلة القانونية؟"

مؤسسة الفرقان



كذلك أدان علي باباجان مؤسس ورئيس حزب "الديمقراطية والبناء" الذي يقوده منذ استقالته من حزب "العدالة والتنمية" استخدام الشرطة للعنف في احتجاجات أضنة، وهو أمر أدانه بدوره تيميل كرم مولا أوغلو زعيم حزب "السعادة الإسلامي" الذي اعتبر أن المشاهد التي وثقت استخدام الشرطة للعنف "صادمة"، بحسب ما كتب في تغريدةٍ على حسابه في تويتر حول قمع الاحتجاجات التي شارك فيها رئيس مؤسسة الفرقان ألبارسلان كويتول الذي انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشدّة على غرار ما فلعه داود أوغلو وباباجان وغيرهم.

وحتى الآن تمارس مؤسسة "الفرقان" أنشطتها رغم وجود دعاوى قضائية بحقها منذ العام 2018 قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حظر أنشطتها كما فعلت أنقرة سابقاً مع عددٍ من مؤسسات البلاد المدنية لاسيما في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.