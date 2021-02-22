تحدث مسؤولن عن حل مؤقت بين الطاقة الذرية وايران بشأن عمليات التفتيش، فقد أعلن المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي لدى عودته من زيارة لطهران، التوصل إلى "حل مؤقت" مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش "مرضية" رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.

تقليص عمل المفتشين الدوليين في ايران

وكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى عودته من زيارة لطهران التوصل إلى "حل مؤقت" مع إيران يتيح استمرار عمليات تفتيش "مرضية" بالرغم من تقليص عمل المفتشين الدوليين انطلاقا من الثلاثاء المقبل.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مقتضب "ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة، دعونا نكون واقعيين، لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق"، مضيفا "هذا ينقذ الوضع في الوقت الحاضر".

لكن جروسي قال إن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة.

روسا ترحب بـ الحل المؤقت بين الطاقة الذرية وايران

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن موسكو ترحب بتوصل طهران إلى اتفاق مؤقت بشأن عمليات التفتيش في منشآتها بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإيران.

وقالت المتحدثة في بيان، أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قدمتا مساهمة إيجابية ملموسة في توفير شروط بدء محادثات جوهرية بين المشاركين الحاليين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي”.

وأضافت، أن موسكو “ترحب بهذه الخطوات”.

بلينكن: أمريكا ستسعى لتمديد الاتفاق النووي مع إيران

الى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

وقال بلينكن في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف “سنسعى أيضا من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمصادر القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها”.

وأضاف في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقد مديرها محادثات في إيران في مطلع الأسبوع: “ينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية”.