حماس: الاعلان عن نتائج التحقيقات في حريق منزل "ابو ريا" قريبا جدا

وعدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بنشر نتائج التحقيقات بشأن الحريق الذي شب في منزل عائلة ابو ريا في منطقة جباليا في القطاع "قريبا جدا" وسط جدل كبير بشأن تأخر عناصر الدفاع المدني في الوصول وتساؤلات عن اغلاقات محكمة للابواب والمنافذ منعت من فرار الضحايا قبل وصول النيران اليهم.

وقال قال ديوان النائب العام في قطاع غزة في تصريحات نقلتها اذاعة الاقصى التابعة لحركة حماس إن "الجهود مستمرة لإتمام التحقيقات في حادثة حريق جباليا شمال القطاع وقد شارفت على الانتهاء"، واشار الى انه وفور الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عنها، من دون ان يحدد موعدا ثابتا لذلك مكتفيا بالقول " وذلك قريباً جداً".

وفي وقت سابق منع المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس "عدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها" متوعدا بمعاقبة ناشري المعلومات او الاخبار الخاصة بالحادثة "النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده".

والخميس شهد قطاع غزة فاجعة كبيرة باحتراق منزل لعائلة ابو ريا اثناء احتفالهم بعودة احد ابناءها حاملا شهادة الدكتوراة من مصر مما اسفر عن وفاة 23 شخصا غالبيتهم من الاطفال فيما اعلن عن فناء عائلة باكملها.