حماس تستغرب محاكمة الأردن لأسير فلسطيني في سجون الاحتلال

أعربت حركة حماس، الإثنين، عن استغرابها من محاكمة الأردن لأسير فلسطيني لدى إسرائيل، وعدد من أقاربه على خلفية أعمال مقاومة للعدو (إسرائيل)”.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، تلقت الأناضول نسخة منه، دون أن يذكر اسم الأسير، فيما لم يصدر تعقيب أردني على الفور بخصوص بيان “حماس”.

وقال برهوم: “نعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة، بمستوياتها كافة، واجبهم جميعا اسناد شعبنا وتعزيز صموده، ودعم مقاومته وليس تجريم ومحاكمة من يقوم بهذا الواجب النابع من اصالة هذه الأمة، فضلا عن كون احد من تم محاكمتهم اسيرا في سجون العدو”.

وأضاف: “عدونا المشترك، أردنيون وفلسطينيون وكل دول المنطقة، هو الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ومشاريعه التي تستهدف النيل من الأمة ومقدراتها وشعوبها وانظمتها”.

وطالب برهوم بـ “مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول العدو فرضها علينا وعلى دول المنطقة”.

ولفت إلى أن حركته “تستهجن أن تتم هذه المحاكمة، وهذا القرار، في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة وغور الأردن وتهويد الأقصى”.

وتعتزم كيان الاحتلال الإسرائيلي بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية. (الأناضول)