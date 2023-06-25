حماس تعتبر استخدام إسرائيل للطائرات بالضفة بداية الهزيمه

أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في الضفة الغربية المحتلة بداية نهاية وجوده وهزيمته أمام المقاومة.

ولفتت كتائب القسام خلال حفل تأبين أحد قادتها في قطاع غزة أن شوارع الضفة الغربية أصبحت اليوم عبوات متفجرة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي عن قتل 3 فلسطينيين بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم.

وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أصدره رصد قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك قبل فترة وجيزة سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية وذلك بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشيه.

وقال البيان أن الخلية نفذت في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية).

منوه إلى أنه وبعد أن تم رصد الخلية أطلقت طائرة إسرائيلية دون طيار النار عليها وأحبطتها".

فيما قالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إن القصف أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن السيارة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين بالضفة الغربية منذ نحو 20 عاما بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.