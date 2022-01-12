حماس تلقت دعوة روسيّة للمصالحة الفلسطينية

كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تلقيها دعوة روسية لإجراء حوار حول المصالحة الداخلية الفلسطينية.

فيما أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب العلاقات الدولية فيها، إن الحركة تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية".

مشددا في تصريحات متلفزة لقناة الأقصى على أن حركته "لم ترفض أية دعوة لأجل الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية".

وحدّد شرطاً وحيداً لحركته في الحوارات، وهو “عدم التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، وأن تكون مشاركة سياسية حقيقية”.

وأضاف أن حركة فتح “لم تُجب على الدعوة الروسية لحوار المصالحة”، متابعًا “نحن أمام انسداد في الأفق والخيارات لدى (حركة) فتح، وهي لا تريد أن تذهب لأي من هذه الخيارات”.

ودعا السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى “مراجعة مواقفها السياسية والاعتراف بالأخطاء”.

وفي سياق متصل، قال أبو مرزوق إن حركة “فتح” “لم تستجب لدعوة الجزائر لاستضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية، ولم ترد عليها، في حين أن الكثير من الفصائل استجابت لها”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد الرئيس الجزائري موعداً لعقد هذا اللقاء، واكتفى بقوله إنه سيكون “قريباً”.

ونوّه أبو مرزوق أن حماس “حملت في زيارتها الأخيرة للقاهرة في أكتوبر/تشرين أول الماضي ملف الوحدة الوطنية، وقدّمت مبادرة (تتضمن رؤيتها للمصالحة الفلسطينية) للأشقاء في مصر، لكنها لم “تتلقّ رداً بشأنها”.

وأكد أن حركته “مستعدة أن تسير في أيّ خيار من الخيارات التي قدمتها (بشأن المصالحة)”.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر “حماس” على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة “فتح”، بزعامة الرئيس عباس، الضفة الغربية.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.