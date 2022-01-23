حماس تنأى بنفسها عن تصريحات الزهار المؤيدة لهجمات الحوثيين ضد السعودية والإمارات

نأت حركة حماس الاحد، من تصريحات عضو مكتبها السياسي محمود الزهار التي أيد فيها هجمات الحوثيين على دول خليجية، وكذلك الهتافات المسيئة للسعودية خلال مسيرة في غزة السبت، مؤكدة انها لا تعبر عن الموقف الرسمي للحركة.

كما شهدت غزة السبت مسيرة رافضة للحرب باليمن نظمتها حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى مقربة من إيران، وردد بعض المشاركين فيها هتافات ضد السعودية.

وقالت حماس في بيان إن ”هذه المواقف لا تعبر عن سياسات الحركة المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها".

وكان الزهار قد دافع عن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد دول الخليج، والتي كان آخرها استهداف منشآت مدنية في دولة الإمارات أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

واعتبر قيادي حماس البارز في تصريحات لقناة الميادين الجمعة، أن الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات "مشروعة“ و“دفاع عن النفس“.

ووصف الزهار عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بأنها ”عدوان“، مضيفا أن ”هناك تشابها بين العدوان على اليمن، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين“، وفق تعبيره.

وفي بيانها، قالت حركة حماس انها "تنأى بنفسها عن الصراعات والنزاعات، وتدعو لضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها".

وأكدت أنها تتبنى "سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامها وتقديرها".

واستكملت قائلة: "نسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع الدول لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده".

وجددت تأكيدها على أن "صراعها مع العدو الصهيوني"، داعية إلى "تجنيب الشعب المجاهد أي صراعات أخرى".

وعبرت حماس عن حزنها على "كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية"، مطالبة بـ"اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها".