حماس تنعى القرضاوي وتستذكر مواقفه تجاه فلسطين

نعت حركة حماس الشيخ يوسف القرضاوي مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي توفي الاثنين عن 96 عاما، مستذكرة مواقفه تجاه فلسطين والأقصى، ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان “أنعى وقيادة الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، علماً من أعلام الأمة وقامة من قاماتها العليا الإمام العلامة يوسف القرضاوي”.

واعتبر هنية انه بوفاة القرضاوي تكون الامة قد فقدت "واحدا من أئمتها المجددين الذين شكلوا ركناً مكيناً بعلمه وعطائه وجهاده”.

واستذكر زعيم حماس في البيان مواقف الشيخ القرضاوي "تجاه فلسطين والقدس والأقصى، ودعمه لحقوق شعبنا ونصرته”، مشيرا الى انه “زار فلسطين مرابطا وإماما وشيخا وعالماً وكاسراً لحصار غزّة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم في وقت سابق الاثنين، تعازيه بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نجله عبدالرحمن يوسف.

ونقل بيان للرئاسة التركية عن أردوغان قوله ان القرضاوي "لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة".

ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في وقت سابق الإثنين، مؤسسه الشيخ يوسف القرضاوي الذي يوصف بانه أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر.