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حماس: جهود روسيا في المنطقة مقدرة ومعتبرة

منشور 27 أيّار / مايو 2021 - 12:02
رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار
رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار

أشاد يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، بجهود روسيا في الشرق الأوسط، مؤكدا أن السياسة الروسية كانت مؤثرة في المنطقة مؤخرا.

وقال السنوار في تصريح إن "جهود روسيا في المنطقة مقدرة ومعتبرة، وهي  لاعب دولي كبير ومؤثر".

وأضاف أن "سياسة روسيا كانت مؤثرة في المنطقة خلال السنوات الماضية، وتحديدا خلال الأيام الماضية"، في إشارة إلى فترة التصعيد العسكري بغزة.

ولفت إلى أن "مستوى التنسيق بين "حماس" وروسيا سيكون على مستوى عال خلال الفترة القادمة". (RT)

كلمات دالة:حركة حماسحماسيحي السنوار

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