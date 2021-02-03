حماس لم تجهز مرشحيها لخوض الانتخابات الفلسطينية

تنتظر حركة حماس نتائج اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال اليومين القادمين من اجل تحضير الأسماء والقوائم التي سوف تخوض الانتخابات الفلسطينية المرتقبة

وطالب خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس بإطلاق الحريات في قطاعي غزة والقدس المحتلة، كما طالب بالضمانات الدولية لحماية الانتخابات حال تم إجراؤها في الموعد المحدد لها.

كما طالب بالعمل على التوافق في الأداء من قبل كافة الفصائل لكي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال الحية خلال لقاء مع صحفيين حول انتخابات المرحلة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني، عقده بمدينة غزة: ” إن شكل مشاركة حركته في الانتخابات الفلسطينية المقبلة مرهون بما نتفق عليه في حوارات القاهرة”.

أضاف يوجد خيارات متعددة لشكل مشاركة حماس بالانتخابات المقبلة، ولدينا لجنة انتخابات مشكّلة من المكتب السياسي، وبها لجان من الضفة وغزة والخارج”.

وطالب الحية بتهيئة الأجواء لهذه الانتخابات بتحقيق التوافق السياسي وإتمام كل الإجراءات التي تضمن حرية العملية الانتخابية.

وتابع” نعمل على السيناريوهات كافة، وجاهزون للانتخابات، وغير مسموح لأحد أن يتراجع خطوة واحدة عن الانتخابات، وحماس ستزيح كل العقبات أمام الانتخابات”.

وأردف” ذاهبون إلى نهاية العملية الانتخابية، ونريد من كل الفصائل أن تنخرط فيها”.

حركة فتح

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس وفد الحركة في حوار القاهرة، جبريل الرجوب، إن حركته ستشارك في حوار القاهرة الأسبوع المقبل، وفي ظل هذه المرحلة التاريخية.

وأضاف في لقاء عبر (تلفزيون فلسطين): بأن هذه المرحلة هي الطريق إلى الخلاص عبر التوافق الوطني، كمقدمة لوحدة وطنية تؤسس لإقامة دولة فلسطينية.

أوضح الرجوب، بأن على جدول أعمالنا، إنجاح انتخابات المجلس التشريعي، كخطوة أولى لإنهاء الانقسام، وهذا البند، نريد أن ننجح به، ووفدنا في حركة فتح، يريد تذليل كل العقبات أمام المحطات الأولى.

وشدد على أن الأجندة مفتوحة، ولدينا عدة قضايا نريد مناقشتها، ونريد من كل الفصائل التقليل من التصريحات الإعلامية، ونحن ذاهبون لأجندة مفتوحة، ويفترض أن تكون لقاءاتنا مغلقة، لأن شعبنا لن يرحم الفشل.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس وفدها للحوار بالقاهرة: إن "لدينا خارطة طريق، والبند الأول له علاقة بانتخابات التشريعي، ونحن في فتح لن نناقش إلا ما يؤدي إلى إنجاح انتخابات التشريعي".

يوم الاثنين المقبل، سنلتقي، والـ 14 فصيلاً ليست بديلاً عن الشعب الفلسطيني، ونحن في فتح نعبر عن تطلعات كل الفلسطينيين، لضمان أن تكون مخرجات المرحلة الأولى في هذا الحوار، مستجيبة للآمال والطموحات المتوقعة.

وشدد الرجوب على أنه "لا نريد من أحد أن يتحدث في الاعلام، ولا نريد من أحد أن يفسد الأجواء، ومسار الانتخابات لا أحد يستطيع وقفه، ولا داعي لإفساد ذلك".

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