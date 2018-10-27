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حماس تدين زيارات مسؤولين ورياضيين إسرائيليين دولا عربية

حماس تدين زيارات مسؤولين ورياضيين إسرائيليين دولا عربية
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