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"حماية الشعب الكردية": مستعدون للعمل مع دمشق لصد الأتراك

"حماية الشعب الكردية": مستعدون للعمل مع دمشق لصد الأتراك
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