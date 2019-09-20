حمدوك يرحب بمطالبة غوتيريش بإلغاء السودان من قائمة الإرهاب

رحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجمعة، بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وقال حمدوك في منشور بموقع "فيسبوك"، إنني "سعدت برؤية رسالة التضامن والموقف القوي مع شعب السودان، والالتزام بمساندة الانتقال الديمقراطي الذي طال انتظاره في البلاد".

وأضاف حمدوك أن ذلك تمثل في "تصريحات غوتيريش ورسالته التضامنية التي قال فيها إن السودان يشكل أملا كبيرا بالنسبة لنا"، مشيدا بسعيه لحشد الدعم للتغلب على الوضع الاقتصادي ودعم حقوق الإنسان.



وكان غوتيريش طالب خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق الدورة 74 للأمم المتحدة، بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة.