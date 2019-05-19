حمد بن جاسم: رئيس الوزراء البحريني صاحب مواقف ثابتة

قال رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ، حمد بن جاسم آل ثاني، إن رئيس الوزراء البحريني الأمير، خليفة بن سلمان آل خليفة، صاحب مواقف ثابتة فهو لا يتلون بالصداقة أو بالعداء حسب الأجواء

وأضاف بن جاسم في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" أن خليفة بن سلمان كان "خصما عنيدا دافع عن بلده أثناء الخلاف بين قطر والبحرين (حول الحدود البحرية) بكل ما أوتي من قوة، وهذا حقه ويُحترم لموقفه الوطني لبلاده".

وأشار إلى أنه "عندما انتهى الخلاف كانت علاقاته مع قطر متوازنة وطبيعية دون اندفاع أو انكماش".

وتابع بن جاسم: "كانت مواقفه أثناء الخلاف وبعد الخلاف تدل على الرصانة والثقة"، مستذكرا موقف الأمير البحريني خليفة بن سلمان عندما مثل بلاده في القمة التي وقع فيها الاتفاق للذهاب إلى محكمة العدل الدولية، الذي كان "حازما وعنيدا لصالح بلاده"

وأكد الشيخ حمد بن جاسم على احترامه لرئيس الوزراء البحريني منذ ذلك اليوم "لأنه يدل على وطنيته العالية"، مشيرا إلى أن الأمير خليفة بن سلمان "ليس بحاجة لشهادتي، وأنا كذلك لست بحاجة أن أقول شيئا لست مقتنعا به".

وختم رئيس الوزراء القطري السابق تغريداته بالقول: "أذكر هذا الموقف عندما رأيت هذه الزوبعة التي قطعا لن تستفيد منها البحرين الشقيقة التي أثيرت في حق هذا الرجل لأنه اتصل بأمير دولة شقيقة تجمعهم الكثير من أواصر القربى".

يذكر أنه في بداية شهر رمضان الجاري جرى اتصال هاتفي مفاجئ من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي قالت المنامة لاحقا إن هذا الاتصال لا يمثل موقفها الرسمي، وارتكز فقط على تبادل التهاني بمناسبة حلول الشهر المبارك

وكان هذا الاتصال الهاتفي هو الأول لأمير قطر الشيخ تميم مع أي من المسؤولين البحرينيين منذ قطع العلاقات بين البلدين، مع استمرار الأزمة الخليجية ومقاطعة الحكومة القطرية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر