حمد بن جاسم: علي عبد الله صالح تعاون مع صدام حسين (فيديو)

كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الرئيسان الراحلان العراقي صدام حسين واليمني علي عبد الله صالح.

وقال "حمد بن جاسم"، خلال حديثه مع برنامج "الصندوق الأسود"، أن علي عبد الله صالح كان لديه تعاطف مع صدام حسين.

وأضاف: " الجنرال فرانك ذكرها في مذكراته، وذكره لي أنا.. لما راح لعلي صالح كان قد مرر إشارات خطأ لعلي صالح، لأنه سمع أن علي صالح ينقلها إلى صدام حسين..عن من وين دخول الأمريكان، فقال له سندخل من البحر ونفاجئه (صدام حسين)، وندخل الكويت من البحر، ولم يقل له أنهم سيدخلون من الخلف، المنطقة البرية، المثلث العراقي السعودي الكويتي، الذي كان مجرى أغلب الدخول لفصل الكويت".

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "الجنرال فرانك قال لي قلت ذلك متعمدا لأن نحن مكتشفين أن علي صالح ينقل هذه المعلومات لصدام حسين".