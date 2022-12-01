حملة على المومسات في كردستان

شنت قوات الأمن في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق حملة على المومسات، اعتقلت خلالها 22 امرأة بتهمة ممارسة الدعارة والشعوذة والتسول، وذلك في اطار حملة استهدفت اوكارهن غربي المحافظة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز اعلانه عن القبض على هؤلاء النسوة خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس.

وقال عزيز ان اعتقال النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 15 و55 عاما، جاء "بعد إجراء التحقيقات وتشكيل فريق من مديرية شرطة محافظة اربيل".

واوضح ان من بين الموقوفات "6 نساء يحملن الجنسية السورية، وثلاث ينحدرن من باقي محافظات الإقليم، و احدهن إيرانية، وثلاث منهن من أهالي محافظة نينوى، و9 منهن من سكنة أربيل".

واشار عزيز الى ان المتهمات كن يتواجدن في شوارع ومناطق غربي مدينة اربيل عند اعتقالهن، مبينا انه سيتم اتخاذا الاجراءات القانونية بحقهن حين استكمال التحقيقات.