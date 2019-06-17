حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الإثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة القيام بنشاطات شعبية مناوئة.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ5700 أسير، بينهم 230 طفلا و48 أسيرة، و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)