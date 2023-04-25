حملة اعتقالات واسعة قبل الانتخابات في تركيا

البوابة - تشن الأجهزة الأمنية التركية، عمليات اعتقال واسعة، طالت أكثر من 150 شخصا، في إطار ما تسميه الشرطة مكافحة الإرهاب، واستهداف حزب العمال الكردستاني.

ونفذت العملية، في 21 محافظة من بينها دياربكر، ذات الغالبية الكردية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات في تركيا.

وفي الوقت الذي صرح فيه مصدر من الشرطة، بأنه تم ايقاف 110 أشخاص الثلاثاء، قالت نقابة المحامين في دياربكر إن "العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى 150".

وأشارت النقابة إلى أنه من بين الموقوفين ما لا يقل عن "عشرين محاميا وخمسة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح وسياسي".

وبينت النقابة، أن المحامين منعوا من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة.

وتم تفتيش منازل الكثير من الأشخاص في ساعات الصباح الأولى، حيث ذكرت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات، أن من بين الذين تم تفتيش منازلهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات غير حكومية.

وستبت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري، في 14 أيار/مايو في تركيا، في بقاء الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه في السلطة من عدمه.