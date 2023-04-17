حميدتي: البرهان إسلامي متطرف.. وسنقدمه للعدالة

البوابة - وصف قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الإثنين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، بالإسلامي المتطرف.

واتهم "حميدتي"، البرهان بقصف جيشه للمدنيين من الجو، بطائرات "الميغ"، وكذلك شن حملة وحشية ضد من وصفهم بالابرياء.

ودعا حميدتي، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف البرهان

وقال: "نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام، وبعيدا عن الديمقراطية، سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة".

We are taking every possible measure to ensure the safety and security of the people. We will not allow any harm to come to them, and we will do everything within our power to protect democracy and uphold rule of law in Sudan. We will prevail and achieve peace and stability. 4/4 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 17, 2023

واعتبر حميدتي، أن المعركة التي تخوضها قوات الدعم السريع، هي ثمن الديمقراطية، وأن قواته لم تهاجم أحدا، وأن أفعالها تأتي ردا على الحصار والاعتداء.

وأشار حميدتي، إلى أن "الدعم السريع" تناضل من أجل شعب السودان لضمان التقدم الديمقراطي الذي طالما تاق إليه الشعب.

وأكد حميدتي، أن قواته لن تسمح بإلحاق الضرر بالناس، حيث أنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهم وأمنهم، مبينا أن "الدعم السريع" ستفعل كل ما في وسعها لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان.

وشدد حميدتي: "سننتصر ونحقق السلام والاستقرار".