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حميدتي: البرهان إسلامي متطرف.. وسنقدمه للعدالة

تاريخ النشر: 17 نيسان / أبريل 2023 - 10:57
قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"

البوابة - وصف قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الإثنين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، بالإسلامي المتطرف.

واتهم "حميدتي"، البرهان بقصف جيشه للمدنيين من الجو، بطائرات "الميغ"، وكذلك شن حملة وحشية ضد من وصفهم بالابرياء.

ودعا حميدتي، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف البرهان

وقال: "نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام، وبعيدا عن الديمقراطية، سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة".

واعتبر حميدتي، أن المعركة التي تخوضها قوات الدعم السريع، هي ثمن الديمقراطية، وأن قواته لم تهاجم أحدا، وأن أفعالها تأتي ردا  على الحصار والاعتداء.

وأشار حميدتي، إلى أن "الدعم السريع" تناضل من أجل شعب السودان لضمان التقدم الديمقراطي الذي طالما تاق إليه الشعب.

وأكد حميدتي، أن قواته لن تسمح بإلحاق الضرر بالناس، حيث أنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهم وأمنهم، مبينا أن "الدعم السريع" ستفعل كل ما في وسعها لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان.

وشدد حميدتي: "سننتصر ونحقق السلام والاستقرار".

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