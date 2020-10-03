حميدتي: السودان يرغب في إقامة علاقات مع إسرائيل

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن رغبة بلاده بإقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعا، وذلك للاستفادة من إمكانياتها المتطورة.

ودعا حميدتي، في لقاء مع قناة "سودانية 24"، أمس الجمعة، لمعرفة آراء الشارع السوداني بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، فقال: "الشعب السوداني يقرر بعد استطلاع رأي عام، هذه هي الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوضهم بذلك؟".

وقال من مقر إقامته في جوبا: "إن إسرائيل متطورة، ونحن نبحث عن مصلحتنا"، مضيفا: "العالم أجمع يتعامل مع إسرائيل، والدول العظمى تتعامل مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعية".

وتابع: "نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولسنا خائفين من أي شخص، نريد علاقات وليس تطبيعا، ونمشي في هذا الخط".

وأشار حميدتي إلى أن الجميع طبع مع إسرائيل، ولا تربط السودان وإسرائيل أي حدود، مضيفا: "صحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، ومن المفروض أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضاياه، لكننا لسنا أقرب من أولائك الذين تجمعهم علاقات مع إسرائيل".

وأوضح: "نحن لسنا أقرب منهم، إسرائيل لها مع مصر حدود، ونحن ليس لدينا حدود، ولها مع الأردن حدود، والأردن بها 3 ملايين فلسطيني، ويمكن أكثر".

وقال: "شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط مع إسرائيل، وهذا ما اتضح لنا، ونحن نرجو ألا يكون مربوطا بالعلاقات مع إسرائيل"