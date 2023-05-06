حميدتي عن المحادثات السودانية في السعودية: "متمسكون بحكومة انتقالية مدنية"

البوابة - علق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على استضافة المملكة العربية السعودية، للمحادثات السودانية، والجهود التي تبذلها الرياض للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأعرب حميدتي، عن شكره للسعودية، على استضافتها المحادثات، متمنيا أن تحقق أهدافها، مشيدا في ذات الوقت بالجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية.

وكتب قائد قوات الدعم السريع ، على موقع "تويتر": "نرحب بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة. ونشيد بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية".

وقال: "إننا متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي مستدام يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضاف: "نشكر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية على رعايتهما لهذه المبادرة، وشكر خاص لقيادة المملكة على استضافة المحادثات التي نأمل أن تحقق أهدافها المرجوة".

نرحب بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة.

ونشيد بالجهود الاقليمية والدولية المبذولة للوصول الى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات انسانية تمكن المواطنيين من الحصول على الخدمات الأساسية.

إننا… — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 6, 2023

وفدا الجيش والدعم السريع في جدة

وكشفت مصادر خاصة، اليوم السبت، أن وفد الجيش السوداني الذي وصل إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، لبدء المحادثات مع وفد قوات الدعم السريع، يضم ثلاثة ضباط وسفير، بينما يضم وفد الدعم ثلاثة ضباط فقط.

وقالت المصادر، إن وفدي الجيش وقوات الدعم، غادرا السودان مساء أمس الجمعة، إلى جدة، لبدء المفاوضات التي تتم بوساطة سعودية أميركية، اللتان أكدتا في بيان مشترك أن المحادثات ستجرى اليوم السبت في السعودية.

وشدد الجيش السوداني، على أن وفده سيناقش التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدُها، بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية.

من جانبها أعربت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، عن أملها أن تسفر مباحثات جدة عن وقف جدي وحقيقي لإطلاق النار، بشكل يمهد لحل سلمي سياسي مستدام، مع معالجة الأوضاع الانسانية في البلاد، جراء المعارك المندلعة منذ 15 أيار الماضي.